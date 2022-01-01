Піреус Банк МКБ

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sens написав:💰 Купуйте валюту онлайн до 200 000 гривень на місяць!
🚀 Захистіть свої фінанси від валютних коливань і отримуйте стабільний дохід: 🔹 Ставки: 1% на 3 місяці або 1,1% на 6 місяців. 🔹 Мінімальна сума: 100 USD/EUR через Winbank або 1 000 USD/EUR у відділенні. 🔹 Максимальна сума: до 200 000 грн на місяць (в межах ліміту НБУ).
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