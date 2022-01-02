Піреус Банк МКБ

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06
Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:25
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:22
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:20
Будет ли кешбек за товар НЕ Розетки с сайта Розетки и в каком случае?
Предлагает два варианта:
1) GooglePay
2) картой (RozetkaPay)
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:42
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:46
А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами
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