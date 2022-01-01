RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06

  Visky написав:emeta Причину Вам так і не назвали?


Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 19.03.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:38

За жд билеты есть КБ?
la9
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:25

  la9 написав:За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть
WallNutPen
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:22

💰 Купуйте валюту онлайн до 200 000 гривень на місяць!

🚀 Захистіть свої фінанси від валютних коливань і отримуйте стабільний дохід:
🔹 Ставки: 1% на 3 місяці або 1,1% на 6 місяців.
🔹 Мінімальна сума: 100 USD/EUR через Winbank або 1 000 USD/EUR у відділенні.
🔹 Максимальна сума: до 200 000 грн на місяць (в межах ліміту НБУ).

Накопичуйте на важливі цілі з нашими депозитами, що зберігають і примножують ваші кошти.

🔸 Наші інші депозити: [https://bit.ly/3iEGP0S]
Вибирайте вигідні фінансові рішення разом з нами!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17535
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:20

Будет ли кешбек за товар НЕ Розетки с сайта Розетки и в каком случае?
Предлагает два варианта:
1) GooglePay
2) картой (RozetkaPay)
la9
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:42

  la9 написав:Будет ли кешбек за товар НЕ Розетки с сайта Розетки и в каком случае?
Предлагает два варианта:
1) GooglePay
2) картой (RozetkaPay)

С оплатой через RozetkaPay КБ начислили
la9
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:46

А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами
la9
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:46

  la9 написав:А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов?


да, в этой теме...
S i m
 
Повідомлень: 183
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 14:16

  la9 написав:А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами

Полистайте тему, уже несколько раз выкладывали полный список.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 14:39

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами

Полистайте тему, уже несколько раз выкладывали полный список.

Расшифровка мсс viewtopic.php?p=5544701#p5544701

Но были изменения с 29.03.24. Вот список, додаток 1 https://www.piraeusbank.ua/ua/media/2537
la9
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 35, 36, 37
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
369 228244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 14:19
KVV
Райффайзен Банк 1 ... 187, 188, 189
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1888 1042066
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 13:45
greenozon
А-Банк 1 ... 191, 192, 193
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1922 1019536
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 13:23
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.