Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06
Visky написав: emeta
Причину Вам так і не назвали?
Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
emeta
Повідомлень: 2860
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:38
За жд билеты есть КБ?
la9
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:25
la9 написав:
За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть
WallNutPen
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:22
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sens
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:20
Будет ли кешбек за товар НЕ Розетки с сайта Розетки и в каком случае?
Предлагает два варианта: 1) GooglePay 2) картой (RozetkaPay)
la9
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:42
la9 написав:
Будет ли кешбек за товар НЕ Розетки с сайта Розетки и в каком случае?
Предлагает два варианта:
1) GooglePay
2) картой (RozetkaPay)
С оплатой через RozetkaPay КБ начислили
la9
Повідомлень: 2663
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:46
А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами
la9
Повідомлень: 2663
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Додано: Нед 01 вер, 2024 11:46
la9 написав:
А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов?
да, в этой теме...
S i m
Повідомлень: 183
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:16
la9 написав:
А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами
Полистайте тему, уже несколько раз выкладывали полный список.
lloydbanksua
Повідомлень: 1610
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:39
lloydbanksua написав: la9 написав:
А где-то есть перечень категорий, которые не входят в КБ, именно в виде расшифровок кодов? Бо в самой программе на сайте только додаток с кодами
Полистайте тему, уже несколько раз выкладывали полный список.
Расшифровка мсс
viewtopic.php?p=5544701#p5544701
Но были изменения с 29.03.24. Вот список, додаток 1
https://www.piraeusbank.ua/ua/media/2537
la9
Повідомлень: 2663
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
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