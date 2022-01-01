RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:51

Кто-то знает, как банк списывает грн с винкард за покупки в евро? Есть ли дополнительные комиссия за конвертацию и блокировка?
la9
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 02.07.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:26

кешбек

nord кешбек ще учора впав на рахунок, а СМС по картці його не відображає - раніше так не було
Marica
 
Повідомлень: 182
З нами з: 06.08.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:38

Re: Піреус Банк МКБ

рефералки нема у них? у Winbank
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 137, 138, 139
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1388 659872
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 22:15
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 188, 189, 190
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1894 1045849
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 17:07
Amethyst
А-Банк 1 ... 198, 199, 200
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1996 1029349
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 16:17
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.