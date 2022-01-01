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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:51
Кто-то знает, как банк списывает грн с винкард за покупки в евро? Есть ли дополнительные комиссия за конвертацию и блокировка?
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:26
кешбек
nord кешбек ще учора впав на рахунок, а СМС по картці його не відображає - раніше так не було
Додано: Сер 11 вер, 2024 21:38
Re: Піреус Банк МКБ
рефералки нема у них? у Winbank
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:51
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