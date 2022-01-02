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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:51
Кто-то знает, как банк списывает грн с винкард за покупки в евро? Есть ли дополнительные комиссия за конвертацию и блокировка?
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la9
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Додано: Пон 02 вер, 2024 17:26
nord кешбек ще учора впав на рахунок, а СМС по картці його не відображає - раніше так не було
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Marica
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Додано: Сер 11 вер, 2024 21:38
рефералки нема у них? у Winbank
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 12 вер, 2024 00:51
quadro_tony_da написав:
рефералки нема у них? у Winbank
была, но сплыла...
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S i m
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:12
la9 написав:
Кто-то знает, как банк списывает грн с винкард за покупки в евро? Есть ли дополнительные комиссия за конвертацию и блокировка?
Курс візи +3% на дату транзакції блок.
Списання - курс візи на дату списання.
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Viz
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Додано: Сер 18 вер, 2024 16:40
Шановне панство, може хтось відповісти - по він карті буде видно накопичений кешбек, чи як в СИБі - тільки після виплати дізнаєшся, скільки заробив?
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1finanсier
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Додано: Сер 18 вер, 2024 16:49
1finanсier так, видно
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 18 вер, 2024 18:03
quadro_tony_da написав:1finanсier
так, видно
дякую )
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1finanсier
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