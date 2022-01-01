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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

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Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:51

Кто-то знает, как банк списывает грн с винкард за покупки в евро? Есть ли дополнительные комиссия за конвертацию и блокировка?
la9
 
Повідомлень: 2671
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Подякував: 519 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:26

кешбек

nord кешбек ще учора впав на рахунок, а СМС по картці його не відображає - раніше так не було
Marica
 
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:38

Re: Піреус Банк МКБ

рефералки нема у них? у Winbank
quadro_tony_da
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Повідомлень: 205
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:51

  quadro_tony_da написав:рефералки нема у них? у Winbank


была, но сплыла...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:12

  la9 написав:Кто-то знает, как банк списывает грн с винкард за покупки в евро? Есть ли дополнительные комиссия за конвертацию и блокировка?


Курс візи +3% на дату транзакції блок.

Списання - курс візи на дату списання.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:40

Re: Піреус Банк МКБ

Шановне панство, може хтось відповісти - по він карті буде видно накопичений кешбек, чи як в СИБі - тільки після виплати дізнаєшся, скільки заробив?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:49

1finanсier так, видно
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:03

  quadro_tony_da написав:1finanсier так, видно

дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 06:34

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nord
 
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