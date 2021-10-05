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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:39

  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:44

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:14

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Як можна вивести залишок з карти Winbank без комісії? Потягти іншою картою, штовхнути з додатку чи, може, СЕПом? Не користуюсь карткою взагалі, хочу обнулити, щоб не списали з часом за неактивність.

Ніяк!!
Нууу, поповнити мабіли всім родичам, купити ОВДП :idea:

Дякую! ОК, мобіли - так мобіли.

Комунальні послуги, наприклад за розподіл газу чи абонплата - суми невеликі до 100 грн
sens
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