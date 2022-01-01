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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 10:28

Re: Піреус Банк МКБ

У когось було, що завис вивід з Winbox - пише, що в процесі обробки, і так вже хвилин 15. Тобто оперативно скористатися коштами не вийде...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 10:40

1finanсier
Да, редко, но бывает... Звонок на горячку - и они проталкивают :)
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 19:31

  Vatsyk написав:1finanсier
Да, редко, но бывает... Звонок на горячку - и они проталкивают :)

десь через півгодини само пішло. Але "осадочєк остался" )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:04

  Feh14 написав:
  Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку. :)

Если нужен пластик, то вот этого всего 1,2,3,4, НЕ НУЖНО делать, а нужно сразу в отделение идти, будет пластик бесплатно.
А если делать 1,2,3,4, пластик будет как допка, за 100, кажется, гривен.
Поздно увидел ваш вопрос.
И да, для пенсионера вариант идеальный, имей свои 2% и не заморачивайся с категориями, выводом на карту и т.д..

Открыл карту через приложение, кредитный лимит 0.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:44

Re: Піреус Банк МКБ

  andyteam написав:кредитный лимит 0.

Все горазд, карта дебетна.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:32

Re: Піреус Банк МКБ

оплатив комуналку (Yasno)
а кешбеку нема

дивно
може з затримкою нарахують
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:45

Re: Піреус Банк МКБ

quadro_tony_da, до 10-ти днів чекай, потім звертайся до чату.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:58

Re: Піреус Банк МКБ

quadro_tony_da написав:оплатив комуналку (Yasno)
а кешбеку нема

дивно
може з затримкою нарахують
А хіба МСС 4900 комуналь не в виключеннях?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:02

Re: Піреус Банк МКБ

  Howl написав:до 10-ти днів чекай, потім звертайся до чату.

маячня, за всі інші покупки моментально кешбек нараховують
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:54

lel

МСС 4900 - так, у виключеннях
Vatsyk
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