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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:26

Re: ТАСКОМБАНК

Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:27

tmp01
Шаблоны СЭП в других банках перестали работать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:29

  tmp01 написав:Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!


Так аж до 31-го ж можно если что.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:38

  Aps написав:
  tmp01 написав:Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!


Так аж до 31-го ж можно если что.

Можно, но это лишний риск.
Вот сейчас, например, платеж потерялся во время тех. работ у Таси (не дошел из Пумба).
Прийдется разбираться (( А в последний день - это лишние нервы и возможные финансовые потери.

  Vorlon написав:tmp01
Шаблоны СЭП в других банках перестали работать?

Есть все!
Но из некоторых банков и тянуть надо...
tmp01
 
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Питання по ощадному депо

Хто нещодавно тестив - СЕП на ощадний депо заходить без коміса? А то щось не знайшов такого пункту в тарифах по ощадному.
1finanсier
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  #<1 ... 17181920
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