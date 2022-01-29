Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:26
Re: ТАСКОМБАНК
Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!
Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:29
Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:38
Можно, но это лишний риск.
Вот сейчас, например, платеж потерялся во время тех. работ у Таси (не дошел из Пумба).
Прийдется разбираться (( А в последний день - это лишние нервы и возможные финансовые потери.
Есть все!
Но из некоторых банков и тянуть надо...
Додано: Нед 30 січ, 2022 03:20
Питання по ощадному депо
Хто нещодавно тестив - СЕП на ощадний депо заходить без коміса? А то щось не знайшов такого пункту в тарифах по ощадному.
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