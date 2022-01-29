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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:26
Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!
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tmp01
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:27
tmp01
Шаблоны СЭП в других банках перестали работать?
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Vorlon
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:29
tmp01 написав:
Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!
Так аж до 31-го ж можно если что.
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Aps
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:38
Aps написав: tmp01 написав:
Сломали T2U?
И веб, и мобайл.... И это в день погашения кредиток?!!
Так аж до 31-го ж можно если что.
Можно, но это лишний риск.
Вот сейчас, например, платеж потерялся во время тех. работ у Таси (не дошел из Пумба).
Прийдется разбираться (( А в последний день - это лишние нервы и возможные финансовые потери.
Vorlon написав:tmp01
Шаблоны СЭП в других банках перестали работать?
Есть все!
Но из некоторых банков и тянуть надо...
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tmp01
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Додано: Нед 30 січ, 2022 03:20
Хто нещодавно тестив - СЕП на ощадний депо заходить без коміса? А то щось не знайшов такого пункту в тарифах по ощадному.
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1finanсier
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Додано: Нед 30 січ, 2022 09:45
1finanсier написав:
Хто нещодавно тестив - СЕП на ощадний депо заходить без коміса? А то щось не знайшов такого пункту в тарифах по ощадному.
так , 4 дні тому заводив...
там колись було , що день полежать потрібно було ,якщо далі використовувати,але начебто відмінили..я не ризикував , був час..
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lincoln2
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Додано: Нед 30 січ, 2022 09:53
Отмели тот пункт. Если завести деньгу на Ощадный и затем перевести на карту, то не будет мзды. В этом месяце проверял.
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MASolomko
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:25
MASolomko написав:
Отмели тот пункт. Если завести деньгу на Ощадный и затем перевести на карту, то не будет мзды. В этом месяце проверял.
Спасибо за информацию.
А то давно не пользовался ощадными...
А в кассе еще можно с них напрямую снимать, комиссий нет?
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tmp01
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:58
tmp01 написав:
А то давно не пользовался ощадными...
А в кассе еще можно с них напрямую снимать, комиссий нет?
Низззя.
Нуна перевести на Платівку (даж вирту) и с нее снимать. Дело 5 сек
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Amethyst
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