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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 січ, 2022 05:55
Re: ТАСКОМБАНК
Искатель, с начала ноября прошлого года видимо, когда к текущей Б5 запретили оформлять допку в виде Pudra.
Додано: Пон 31 січ, 2022 07:46
Додано: Пон 31 січ, 2022 08:43
Re: ТАСКОМБАНК
Искатель, плохо прочитал моё сообщение. Самое крайнее изменение было в начале ноября. Возможно, тогда и внесли этот пункт запрета иметь кредитные Б5 и Pudra. Уточните этот момент в контакт-центре.
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