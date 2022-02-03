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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 січ, 2022 20:22
Amethyst Блин как ты это всё находишь? Я пол дня по сайту лазил ничего так и не нашёл.
Додано: Пон 31 січ, 2022 20:29
ну вот приехал домой, засучил рукава
.... там оте Документи прячутся за гориз-м скроллингом
Вот думаю спецом для Таси и Аллы купить монитор на 32"
Додано: Пон 31 січ, 2022 20:59
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:52
...
подскажите, при оплате плативкой на АлиЭкспресс комис будет? спасибо
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:59
Re: ТАСКОМБАНК
Якщо платівка доларова, то не буде.
Додано: Вів 01 лют, 2022 18:15
Додано: Сер 02 лют, 2022 12:15
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Друзья, не в курсе Б5 даёт кешбек за покупку в виномаркетах? Или осталась возможность получать кешбек только в супермаркетах?
Додано: Сер 02 лют, 2022 18:53
_PORT_UA
Дивіться MCC. Там де я закуплявся (5921) ТАС не дає 2% (повинні дати 0,5%), але дає білявка від Ідея банку як за продукти.
Додано: Чет 03 лют, 2022 00:44
вроде бы можно и сейчас открыть их обе, но сначала одну, а через месяц- другую.
(это версия "коллективного разума" в отделении)
Додано: Чет 03 лют, 2022 23:21
Продолжение истории (но не окончание).
Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"
С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"
Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"
Через время: "Точно можно!"
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
Я : "Точно можно?" - "Точно можно".
Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?
В общем, послал человека в отделение за Пудрой.
У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
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