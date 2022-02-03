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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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ТАСКОМБАНК 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 20:22

Amethyst Блин как ты это всё находишь? Я пол дня по сайту лазил ничего так и не нашёл.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 20:29

  Фантом написав:Amethyst Блин как ты это всё находишь? Я пол дня по сайту лазил ничего так и не нашёл.

ну вот приехал домой, засучил рукава :)
https://tascombank.ua/ - Тобі - Велика п'ятірка - Документи - Способи погашення кредиту АТ «ТАСКОМБАНК»
.... там оте Документи прячутся за гориз-м скроллингом :(
Вот думаю спецом для Таси и Аллы купить монитор на 32" :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 20:59

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Вот думаю спецом для Таси и Аллы купить монитор на 32" :shock:
Стоит взять ТВ с 3-хкратным запасом -- 96" ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:52

...

подскажите, при оплате плативкой на АлиЭкспресс комис будет? спасибо
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

Якщо платівка доларова, то не буде.
Кочевник
 
Повідомлень: 2144
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Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 18:15

  Кочевник написав:Якщо платівка доларова, то не буде.

А як гривнева, то ще й за конвертацію доплатити доведеться :lol:
klug
 
Повідомлень: 6583
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 12:15

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Друзья, не в курсе Б5 даёт кешбек за покупку в виномаркетах? Или осталась возможность получать кешбек только в супермаркетах?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:53

_PORT_UA
Дивіться MCC. Там де я закуплявся (5921) ТАС не дає 2% (повинні дати 0,5%), але дає білявка від Ідея банку як за продукти.
Пансер
 
Повідомлень: 235
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 00:44

  MASolomko написав:Искатель, плохо прочитал моё сообщение. Самое крайнее изменение было в начале ноября. Возможно, тогда и внесли этот пункт запрета иметь кредитные Б5 и Pudra

вроде бы можно и сейчас открыть их обе, но сначала одну, а через месяц- другую.
(это версия "коллективного разума" в отделении)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:21

  Искатель написав:Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".
Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.

Продолжение истории (но не окончание).
Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"
С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"
Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"
Через время: "Точно можно!"
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
Я : "Точно можно?" - "Точно можно".
Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?

В общем, послал человека в отделение за Пудрой.
У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
Искатель
 
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