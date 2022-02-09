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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:23
Искатель написав:
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
С n ноября 2021 года выпуск дополнительной карты #PudraCard к текущей "Велика 5" не доступно -- пункт 1.2.2 текущих тарифов (редакция от 27 декабря 2021 г.), а так именную допку можно заказать через контакт-центр.
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MASolomko
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:00
Искатель написав: Искатель написав:
Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".
Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.
Продолжение истории (но не окончание).
Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"
С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"
Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"
Через время: "Точно можно!"
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
Я : "Точно можно?" - "Точно можно".
Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?
В общем, послал человека в отделение за Пудрой.
У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
Як раз на тому тижні оформлював пудру при наявності Б5. Дали з нулем ( описував ситуацію вище) - або операціоністка криво заповнила анкету, або може дві картки з кред.лімітом тася жаднічає давати.
Кред.ліміт на Б5 нормальний свого часу налили
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1finanсier
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:07
Как сейчас бесплатно снять валюту в кассе с карты Большая пятерка, Викенд или Ощадного счета ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:08
А хтось пробував відкривати депо в тасі з прив'язаної картки іншого банку? Все норм виходить ?
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1finanсier
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:48
SILVER_UA написав:
Как сейчас бесплатно снять валюту в кассе с карты Большая пятерка, Викенд или Ощадного счета ?
Через Плативку (подходит и виртуальная).
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tmp01
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:04
1finanсier написав: Искатель написав: Искатель написав:
Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".
Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.
Продолжение истории (но не окончание).
Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"
С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"
Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"
Через время: "Точно можно!"
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
Я : "Точно можно?" - "Точно можно".
Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?
В общем, послал человека в отделение за Пудрой.
У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
Як раз на тому тижні оформлював пудру при наявності Б5. Дали з нулем ( описував ситуацію вище) - або операціоністка криво заповнила анкету, або може дві картки з кред.лімітом тася жаднічає давати.
Кред.ліміт на Б5 нормальний свого часу налили
а та Б5карта, которую даёт "заказать" в Tas2U - она будет с нулевым КЛ или вообще дебетка?
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flysoulfly
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