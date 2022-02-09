Искатель написав:

Искатель написав: Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".

Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред. Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.

Продолжение истории (но не окончание).Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"Через время: "Точно можно!"Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"Я : "Точно можно?" - "Точно можно".Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?В общем, послал человека в отделение за Пудрой.У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.