Искатель написав:Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
С n ноября 2021 года выпуск дополнительной карты #PudraCard к текущей "Велика 5" не доступно -- пункт 1.2.2 текущих тарифов (редакция от 27 декабря 2021 г.), а так именную допку можно заказать через контакт-центр.
Искатель написав:Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя". Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.
Продолжение истории (но не окончание). Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?" С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!" Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут" Через время: "Точно можно!" Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!" Я : "Точно можно?" - "Точно можно". Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?
В общем, послал человека в отделение за Пудрой. У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
Як раз на тому тижні оформлював пудру при наявності Б5. Дали з нулем ( описував ситуацію вище) - або операціоністка криво заповнила анкету, або може дві картки з кред.лімітом тася жаднічає давати. Кред.ліміт на Б5 нормальний свого часу налили
Искатель написав:Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя". Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.
Продолжение истории (но не окончание). Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?" С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!" Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут" Через время: "Точно можно!" Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!" Я : "Точно можно?" - "Точно можно". Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?
В общем, послал человека в отделение за Пудрой. У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
Як раз на тому тижні оформлював пудру при наявності Б5. Дали з нулем ( описував ситуацію вище) - або операціоністка криво заповнила анкету, або може дві картки з кред.лімітом тася жаднічає давати. Кред.ліміт на Б5 нормальний свого часу налили
а та Б5карта, которую даёт "заказать" в Tas2U - она будет с нулевым КЛ или вообще дебетка?