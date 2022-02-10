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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
С n ноября 2021 года выпуск дополнительной карты #PudraCard к текущей "Велика 5" не доступно -- пункт 1.2.2 текущих тарифов (редакция от 27 декабря 2021 г.), а так именную допку можно заказать через контакт-центр.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:00

  Искатель написав:
  Искатель написав:Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".
Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.

Продолжение истории (но не окончание).
Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"
С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"
Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"
Через время: "Точно можно!"
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
Я : "Точно можно?" - "Точно можно".
Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?

В общем, послал человека в отделение за Пудрой.
У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.

Як раз на тому тижні оформлював пудру при наявності Б5. Дали з нулем ( описував ситуацію вище) - або операціоністка криво заповнила анкету, або може дві картки з кред.лімітом тася жаднічає давати.
Кред.ліміт на Б5 нормальний свого часу налили
1finanсier
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валюта

Как сейчас бесплатно снять валюту в кассе с карты Большая пятерка, Викенд или Ощадного счета ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:08

Re: ТАСКОМБАНК

А хтось пробував відкривати депо в тасі з прив'язаної картки іншого банку? Все норм виходить ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:48

  SILVER_UA написав:Как сейчас бесплатно снять валюту в кассе с карты Большая пятерка, Викенд или Ощадного счета ?

Через Плативку (подходит и виртуальная).
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:04

  1finanсier написав:
  Искатель написав:
  Искатель написав:Недавно знакомый пошел открыть "Пудру". У него уже есть Б5. Сказали: "Нельзя. Или Б5, или Пудра. Две кредитки нельзя".
Это что за новшество? И давно такое? Звучит, как бред.
Продолжение истории (но не окончание).
Звоню я на горячую линию ТАСа. А потом решил задать этот вопрос: мол, "а чего нельзя открыть Пудру, если есть Б5?"
С той стороны молчание, потом : "Да нет, можно!"
Я : "Уточните" - "Подождите несколько минут"
Через время: "Точно можно!"
Я : "Так может и допку можно сделать к Б5?" - "Я должна уточнить!". Через время: "Да, можно и допку сделать!"
Я : "Точно можно?" - "Точно можно".
Тут уже я выпал в осадок... Или что они курят там, на ГЛ, или... как это все понимать? Откатили назад?

В общем, послал человека в отделение за Пудрой.
У него там, конечно, на Б5 кредитный лимит ну очень хороший (в 2,5 раза больше моего, и это ему со старта дали). Посмотрим, что получится.
Як раз на тому тижні оформлював пудру при наявності Б5. Дали з нулем ( описував ситуацію вище) - або операціоністка криво заповнила анкету, або може дві картки з кред.лімітом тася жаднічає давати.
Кред.ліміт на Б5 нормальний свого часу налили


а та Б5карта, которую даёт "заказать" в Tas2U - она будет с нулевым КЛ или вообще дебетка?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

Підкажіть, це дійсно актуальні ставки: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi
Тобто щоб отримати вищий % потрібно йти до відділення?!
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:14

  Rebel написав:Підкажіть, це дійсно актуальні ставки: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi
Тобто щоб отримати вищий % потрібно йти до відділення?!

А що заважає відкрити такий депо в ІБ?
Зображення
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:40

  deneg net написав:
  Rebel написав:Підкажіть, це дійсно актуальні ставки: https://tascombank.ua/you/deposits/strokovyi
Тобто щоб отримати вищий % потрібно йти до відділення?!

А що заважає відкрити такий депо в ІБ?
Зображення
https://tascombank.ua/promo/deposit/ на сумме 2000000 грн на 12 м без пополнения и ежемесячно выплаты - 10,75%
a) Вклад оформлюється виключно у відділеннях Банку.
б) Вклад з пролонгацією. Відмінити лонгацію можливо не пізніше, ніж за 3 банковських дні: самостійно через TAS2U, звернувшись у відділення Банку або Контактний Центр. На новий строк встановлюється процентна ставка у розмірі, що діє за даним видом вкладу на дату пролонгації.
в) Вклад можливо поповнити через TAS2U або у відділенні Банку
sens
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