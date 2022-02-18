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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:01

deneg net Дивіться депо 3-6-9. Там різниця сягає 1.25%.
Rebel
 
Повідомлень: 150
З нами з: 08.12.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:49

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?
lincoln2
 
Повідомлень: 762
З нами з: 05.02.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:25

  lincoln2 написав:подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?

Можно через спорт или изю
velvet
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 653 раз.
 
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