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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:49
Re: ТАСКОМБАНК
подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:25
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