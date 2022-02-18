|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:01
deneg net Дивіться депо 3-6-9. Там різниця сягає 1.25%.
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:49
подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:25
lincoln2 написав:
подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?
Можно через спорт или изю
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4192
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:22
velvet написав: lincoln2 написав:
подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?
Можно через спорт или изю
потянул с Плативки в приложении Изи - 14 900 грн ...сумма зачисления полная на Изю (комис 0%)..но баланс Плативки уменьшился на 14 900 +84 грн..пока потерянных 84 грн не светятся в выписке...наверное ,что-то не так сделал..
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:41
lincoln2, всё согласно тарифам карты: за перевод через сторонние ресурсы вынь и полож %.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 4308
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|