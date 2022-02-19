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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:01

deneg net Дивіться депо 3-6-9. Там різниця сягає 1.25%.
Rebel
 
Повідомлень: 150
З нами з: 08.12.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:49

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?
lincoln2
 
Повідомлень: 764
З нами з: 05.02.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:25

  lincoln2 написав:подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?

Можно через спорт или изю
velvet
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 654 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:22

  velvet написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?

Можно через спорт или изю

потянул с Плативки в приложении Изи - 14 900 грн ...сумма зачисления полная на Изю (комис 0%)..но баланс Плативки уменьшился на 14 900 +84 грн..пока потерянных 84 грн не светятся в выписке...наверное ,что-то не так сделал..:(
lincoln2
 
Повідомлень: 764
З нами з: 05.02.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:41

Re: ТАСКОМБАНК

lincoln2, всё согласно тарифам карты: за перевод через сторонние ресурсы вынь и полож %.
MASolomko
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Повідомлень: 4311
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 810 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:22

  lincoln2 написав:
  velvet написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , закинул на ощадник СЕПом , для валютообмена..но не успел минут на 5 - курс изменили ..теперь выйти с ощадника- завтра перекидываем на грн плативку и в банкомат Таси ..вроде ж другого выхода ,вернуть взад нету ?

Можно через спорт или изю

потянул с Плативки в приложении Изи - 14 900 грн ...сумма зачисления полная на Изю (комис 0%)..но баланс Плативки уменьшился на 14 900 +84 грн..пока потерянных 84 грн не светятся в выписке...наверное ,что-то не так сделал..:(

Чтоб не быть спонсором - нужно толкать тазиком.
ВIВ
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Повідомлень: 474
З нами з: 03.02.21
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Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:12

  ВIВ написав:
  lincoln2 написав:

Можно через спорт или изю

потянул с Плативки в приложении Изи - 14 900 грн ...сумма зачисления полная на Изю (комис 0%)..но баланс Плативки уменьшился на 14 900 +84 грн..пока потерянных 84 грн не светятся в выписке...наверное ,что-то не так сделал..:([/quote]
Чтоб не быть спонсором - нужно толкать тазиком.[/quote]
толкнул на изю , все ок ...на спорт рисует комис...
lincoln2
 
Повідомлень: 764
З нами з: 05.02.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:38

lincoln2
26 января толкал с Плативки на спорт. Комиссии не было.
velvet
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 654 раз.
 
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  #<1 ... 21222324
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