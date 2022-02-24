|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 11:12
ingtrans написав:
Я что-то ни в приложение, ни в ИБ зайти не могу - "Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
Работает,лимиты обнулили по кредитным картам ..Изи обнулил тоже
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лют, 2022 12:05
Дебиткой рассчитался в Сильпо. Купил немного хлебушка.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3119
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:14
Vorlon написав:
Банк убрал кредитные лимиты с карт. Точнее заблокировал расчёты в счёт лимита.
молодцы, конечно. и главное без предупреждения. Уроды, хоть бы СМС прислали. Такой "сюрприз" ждал на кассе: "мало грошей". хорошо хоть карточки других банков были. Конечно военное положение не праздник, но этот банк просто упал в моих глазах ниже плинтуса.
-
lora
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 16.03.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:34
lora написав: Vorlon написав:
Банк убрал кредитные лимиты с карт. Точнее заблокировал расчёты в счёт лимита.
молодцы, конечно. и главное без предупреждения. Уроды, хоть бы СМС прислали. Такой "сюрприз" ждал на кассе: "мало грошей". хорошо хоть карточки других банков были. Конечно военное положение не праздник, но этот банк просто упал в моих глазах ниже плинтуса.
Аналогично
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4209
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|