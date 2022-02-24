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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:12

  ingtrans написав:Я что-то ни в приложение, ни в ИБ зайти не могу - "Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."

Работает,лимиты обнулили по кредитным картам ..Изи обнулил тоже
novichok
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Повідомлень: 2577
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:05

Re: ТАСКОМБАНК

Дебиткой рассчитался в Сильпо. Купил немного хлебушка.
lel
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 358 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:14

  Vorlon написав:Банк убрал кредитные лимиты с карт. Точнее заблокировал расчёты в счёт лимита.

молодцы, конечно. и главное без предупреждения. Уроды, хоть бы СМС прислали. Такой "сюрприз" ждал на кассе: "мало грошей". хорошо хоть карточки других банков были. Конечно военное положение не праздник, но этот банк просто упал в моих глазах ниже плинтуса.
lora
 
Повідомлень: 323
З нами з: 16.03.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:34

  lora написав:
  Vorlon написав:Банк убрал кредитные лимиты с карт. Точнее заблокировал расчёты в счёт лимита.

молодцы, конечно. и главное без предупреждения. Уроды, хоть бы СМС прислали. Такой "сюрприз" ждал на кассе: "мало грошей". хорошо хоть карточки других банков были. Конечно военное положение не праздник, но этот банк просто упал в моих глазах ниже плинтуса.

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velvet
 
Повідомлень: 4209
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 654 раз.
 
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