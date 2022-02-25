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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк,
Повністю обнулити кредитки. Чому жодного повідомлення в додатку?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 402
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29

  patrikk написав:В приложении зелёной кнопкой погасить кредит, а далее выбрать привязанную карту для оплаты

Спасибо
Через компьютер можно так? Или только через приложение на телефоне
Алексей77
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:43

  Алексей77 написав:
  patrikk написав:В приложении зелёной кнопкой погасить кредит, а далее выбрать привязанную карту для оплаты

Спасибо
Через компьютер можно так? Или только через приложение на телефоне

Конечно можно.
В правой колонке ТАС2Ю для кредитной карты Таскомбанка есть раздел "Платежи по кредиту", а в нем сумма долга для погашения и опция со стрелочкой "Погасить кредит" ("пимпа").
Только у Вас должна быть в ТАС2Ю карта Таскомбанка или карта другого банка, с которой будет гаситься кредит.
Igneus
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 29.08.18
Подякував: 989 раз.
Подякували: 669 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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