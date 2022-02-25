Таскомбанк,
Повністю обнулити кредитки. Чому жодного повідомлення в додатку?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:02
Re: ТАСКОМБАНК
Таскомбанк,
Повністю обнулити кредитки. Чому жодного повідомлення в додатку?
Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29
Додано: Чет 24 лют, 2022 23:43
Конечно можно.
В правой колонке ТАС2Ю для кредитной карты Таскомбанка есть раздел "Платежи по кредиту", а в нем сумма долга для погашения и опция со стрелочкой "Погасить кредит" ("пимпа").
Только у Вас должна быть в ТАС2Ю карта Таскомбанка или карта другого банка, с которой будет гаситься кредит.
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