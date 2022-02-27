Таскомбанк,
Повністю обнулити кредитки. Чому жодного повідомлення в додатку?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:02
Re: ТАСКОМБАНК
Таскомбанк,
Повністю обнулити кредитки. Чому жодного повідомлення в додатку?
Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29
Додано: Чет 24 лют, 2022 23:43
Конечно можно.
В правой колонке ТАС2Ю для кредитной карты Таскомбанка есть раздел "Платежи по кредиту", а в нем сумма долга для погашения и опция со стрелочкой "Погасить кредит" ("пимпа").
Только у Вас должна быть в ТАС2Ю карта Таскомбанка или карта другого банка, с которой будет гаситься кредит.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:44
Re: ТАСКОМБАНК
По поводу снятия лимита на карте В5: вчера в 8 утра (ещё до того, как сняли лимит) погасил долг за январь и большую часть за февраль. Осталось долга за февраль - 599,44 грн. Вечером, когда уже столкнулся с отменой лимита, погасил эти 599,44 грн. в ноль. После полуночи вдруг обнаружил на этой карте В5 такой баланс: две строчки - на карте 196,99 грн, и долг - 402,45 грн. Что за шакалы? И что это в таком случае за 196,99 грн.?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:57
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:52
Re: ТАСКОМБАНК
Кредитный лимит 2 раза менялся, сначала опустили до 2тыс с копейками, сейчас 4тыс с копейками.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:05
кредлимит
Роботу Банку переведено в режим обслуговування максимальної кількості клієнтів Банку.
На даний момент операції за рахунок кредитних коштів заблоковані:
- Баланс по діючим КК було зменшено до 0
- Якщо по КК наявна заборгованість – баланс КК зменшений до рівня заборгованості. При погашенні заборгованості, ліміт зменшений не буде.
никому не верю
Додано: Нед 27 лют, 2022 16:09
Re: ТАСКОМБАНК
Щось пропустив в змінах тарифів. Тепер вихід з платівки на спорт окомішується? В жовтні ж було без комісу, ніби?
Додано: Нед 27 лют, 2022 16:30
26 січня коміса не було, а от у лютому хтось писав що рисовало коміс.
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