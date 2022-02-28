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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк,
Повністю обнулити кредитки. Чому жодного повідомлення в додатку?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29

  patrikk написав:В приложении зелёной кнопкой погасить кредит, а далее выбрать привязанную карту для оплаты

Спасибо
Через компьютер можно так? Или только через приложение на телефоне
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:43

  Алексей77 написав:
  patrikk написав:В приложении зелёной кнопкой погасить кредит, а далее выбрать привязанную карту для оплаты

Спасибо
Через компьютер можно так? Или только через приложение на телефоне

Конечно можно.
В правой колонке ТАС2Ю для кредитной карты Таскомбанка есть раздел "Платежи по кредиту", а в нем сумма долга для погашения и опция со стрелочкой "Погасить кредит" ("пимпа").
Только у Вас должна быть в ТАС2Ю карта Таскомбанка или карта другого банка, с которой будет гаситься кредит.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:44

Re: ТАСКОМБАНК

По поводу снятия лимита на карте В5: вчера в 8 утра (ещё до того, как сняли лимит) погасил долг за январь и большую часть за февраль. Осталось долга за февраль - 599,44 грн. Вечером, когда уже столкнулся с отменой лимита, погасил эти 599,44 грн. в ноль. После полуночи вдруг обнаружил на этой карте В5 такой баланс: две строчки - на карте 196,99 грн, и долг - 402,45 грн. Что за шакалы? И что это в таком случае за 196,99 грн.?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:57

Re: ТАСКОМБАНК

  reef написав:По поводу снятия лимита

Советую, для начала глянуть выписку. Жмакнуть значек PDF на списке операций карты.
Там в шапке будет указан текущий лимит и остаток по карте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:52

Re: ТАСКОМБАНК

Кредитный лимит 2 раза менялся, сначала опустили до 2тыс с копейками, сейчас 4тыс с копейками.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:05

кредлимит

  vpchelko написав:Кредитный лимит 2 раза менялся, сначала опустили до 2тыс с копейками, сейчас 4тыс с копейками.

Роботу Банку переведено в режим обслуговування максимальної кількості клієнтів Банку.
На даний момент операції за рахунок кредитних коштів заблоковані:
- Баланс по діючим КК було зменшено до 0
- Якщо по КК наявна заборгованість – баланс КК зменшений до рівня заборгованості. При погашенні заборгованості, ліміт зменшений не буде.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:09

Re: ТАСКОМБАНК

Щось пропустив в змінах тарифів. Тепер вихід з платівки на спорт окомішується? В жовтні ж було без комісу, ніби?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:30

  alibob написав:Щось пропустив в змінах тарифів. Тепер вихід з платівки на спорт окомішується? В жовтні ж було без комісу, ніби?

26 січня коміса не було, а от у лютому хтось писав що малювало коміс.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 07:27

  sens написав:
  vpchelko написав:Кредитный лимит 2 раза менялся, сначала опустили до 2тыс с копейками, сейчас 4тыс с копейками.

Роботу Банку переведено в режим обслуговування максимальної кількості клієнтів Банку.
На даний момент операції за рахунок кредитних коштів заблоковані:
- Баланс по діючим КК було зменшено до 0
- Якщо по КК наявна заборгованість – баланс КК зменшений до рівня заборгованості. При погашенні заборгованості, ліміт зменшений не буде.

Непонятно, если была задолженность, скажем, 5000 грн, то после погашения этих 5000 грн так и остается кредитный лимит 5000 грн, и его можно тратить, или все равно "операції за рахунок кредитних коштів заблоковані"?
candidat
 
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