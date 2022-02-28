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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:05
candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 09:20
Howl написав:candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
О, то есть если внести то, что в грейсе, то потом можно тратить. Отлично
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Faceless
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:03
Faceless написав:
Howl написав:candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
О, то есть если внести то, что в грейсе, то потом можно тратить. Отлично
ИМХО, такое возможно только до сл. опердня.
Т.е. потратить внесенные гроши мона тока в течении дня погашения.
Банкам тож трудно (
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