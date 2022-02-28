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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:05

Re: ТАСКОМБАНК

candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
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Howl
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:20

Re: ТАСКОМБАНК

Howl написав:candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
О, то есть если внести то, что в грейсе, то потом можно тратить. Отлично
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:03

  Faceless написав:
Howl написав:candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
О, то есть если внести то, что в грейсе, то потом можно тратить. Отлично

ИМХО, такое возможно только до сл. опердня.
Т.е. потратить внесенные гроши мона тока в течении дня погашения.
Банкам тож трудно (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:38

  candidat написав:
  sens написав:
  vpchelko написав:Кредитный лимит 2 раза менялся, сначала опустили до 2тыс с копейками, сейчас 4тыс с копейками.

Роботу Банку переведено в режим обслуговування максимальної кількості клієнтів Банку.
На даний момент операції за рахунок кредитних коштів заблоковані:
- Баланс по діючим КК було зменшено до 0
- Якщо по КК наявна заборгованість – баланс КК зменшений до рівня заборгованості. При погашенні заборгованості, ліміт зменшений не буде.

Непонятно, если была задолженность, скажем, 5000 грн, то после погашения этих 5000 грн так и остается кредитный лимит 5000 грн, и его можно тратить, или все равно "операції за рахунок кредитних коштів заблоковані"?

я частично загасился. Показывает плюс на балансе, Но продукты все равно не дает купить.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:04

Re: ТАСКОМБАНК

Апд. Пока не торопитесь гасится.
Планируют продлить грейс на месяц
Faceless
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