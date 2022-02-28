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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:05
candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 09:20
Howl написав:candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
О, то есть если внести то, что в грейсе, то потом можно тратить. Отлично
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Faceless
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:03
Faceless написав:
Howl написав:candidat, после обнуления кредитного лимита банком у меня на карте была задолженность порядка 2к грн. Погасил до нуля, лимит не обнулили и вчера даже получилось без проблем расплатиться пудрой в аптеке.
О, то есть если внести то, что в грейсе, то потом можно тратить. Отлично
ИМХО, такое возможно только до сл. опердня.
Т.е. потратить внесенные гроши мона тока в течении дня погашения.
Банкам тож трудно (
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:38
candidat написав: sens написав: vpchelko написав:
Кредитный лимит 2 раза менялся, сначала опустили до 2тыс с копейками, сейчас 4тыс с копейками.
Роботу Банку переведено в режим обслуговування максимальної кількості клієнтів Банку.
На даний момент операції за рахунок кредитних коштів заблоковані:
- Баланс по діючим КК було зменшено до 0
- Якщо по КК наявна заборгованість – баланс КК зменшений до рівня заборгованості. При погашенні заборгованості, ліміт зменшений не буде
.
Непонятно, если была задолженность, скажем, 5000 грн, то после погашения этих 5000 грн так и остается кредитный лимит 5000 грн, и его можно тратить, или все равно "операції за рахунок кредитних коштів заблоковані"?
я частично загасился. Показывает плюс на балансе, Но продукты все равно не дает купить.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 12:04
Апд. Пока не торопитесь гасится.
Планируют продлить грейс на месяц
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Faceless
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:44
Так что с грейсом?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:07
до конца марта еще есть время, февраль пришлось закрыть еще до войны.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:27
Гашение кредитного лимита пимпой (зеленой кнопкой "Погасить кредит") засчитывается день в день? Сегодня ей можно гаситься, или проведется только завтра и будет выпадение из грейса?
Кстати, так стало что-нибудь известно о продлении грейса? А то ж время не то что поджимает, а поджало совсем.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 18:26
candidat написав:
Гашение кредитного лимита пимпой (зеленой кнопкой "Погасить кредит") засчитывается день в день? Сегодня ей можно гаситься, или проведется только завтра и будет выпадение из грейса?
Кстати, так стало что-нибудь известно о продлении грейса? А то ж время не то что поджимает, а поджало совсем.
можно, день в день
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