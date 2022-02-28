Додано: Пон 28 лют, 2022 21:40

ТАСу - "браво"! Нескончаемые аплодисменты, как говорится.

Мол, мы, конечно, рассматриваем вопрос о продлении льготного периода, но нам пофиг, когда мы его примем, а, соответственно, тем более пофиг, что сегодня последний день льготного периода.

Банк "ТАС", ваше продление будет до задницы, когда уже все погасят задолженность. Это как раз тот случай жлобства, когда хочется выглядеть красиво (мол, смотрите, какие мы хорошие, думаем над тем, чтоб продлить льготный период), но при этом ничего не потерять (типа, подумали, но не продлили).

Даже если ТАС и продлит, но уже завтра и позже, то получится, как всегда, что самые лояльные и прилежные, кто заплатил по кредиту, не получат никакой выгоды, а кто неплательщик, тот еще отсрочку получит.

Еще раз браво!!!