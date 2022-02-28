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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:40

ТАСу - "браво"! Нескончаемые аплодисменты, как говорится.
Мол, мы, конечно, рассматриваем вопрос о продлении льготного периода, но нам пофиг, когда мы его примем, а, соответственно, тем более пофиг, что сегодня последний день льготного периода.
Банк "ТАС", ваше продление будет до задницы, когда уже все погасят задолженность. Это как раз тот случай жлобства, когда хочется выглядеть красиво (мол, смотрите, какие мы хорошие, думаем над тем, чтоб продлить льготный период), но при этом ничего не потерять (типа, подумали, но не продлили).
Даже если ТАС и продлит, но уже завтра и позже, то получится, как всегда, что самые лояльные и прилежные, кто заплатил по кредиту, не получат никакой выгоды, а кто неплательщик, тот еще отсрочку получит.
Еще раз браво!!!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:18

Re: ТАСКОМБАНК сдулся

Так да, они посмотрят как закроется февраль, а там, авось, и война закончится...
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:19

Re: ТАСКОМБАНК

По WEEKEND CARD висит полная сумма задолженности - это у Всех?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:25

Кто в курсе - если я сегодня погашу задолженность февраля - мне оставят текущий лимит и будет начисляться кэшбек за кредитные?
Vorlon
 
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  #<1 ... 27282930
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ТАСКОМБАНК (294)
01.03.2022 10:25
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