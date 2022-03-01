ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:40
ТАСу - "браво"! Нескончаемые аплодисменты, как говорится.
Мол, мы, конечно, рассматриваем вопрос о продлении льготного периода, но нам пофиг, когда мы его примем, а, соответственно, тем более пофиг, что сегодня последний день льготного периода. Банк "ТАС", ваше продление будет до задницы, когда уже все погасят задолженность. Это как раз тот случай жлобства, когда хочется выглядеть красиво (мол, смотрите, какие мы хорошие, думаем над тем, чтоб продлить льготный период), но при этом ничего не потерять (типа, подумали, но не продлили). Даже если ТАС и продлит, но уже завтра и позже, то получится, как всегда, что самые лояльные и прилежные, кто заплатил по кредиту, не получат никакой выгоды, а кто неплательщик, тот еще отсрочку получит. Еще раз браво!!!
candidat
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Додано: Пон 28 лют, 2022 23:18
Так да, они посмотрят как закроется февраль, а там, авось, и война закончится...
mihasik
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:19
По WEEKEND CARD висит полная сумма задолженности - это у Всех?
Kevin
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Додано: Вів 01 бер, 2022 10:25
Кто в курсе - если я сегодня погашу задолженность февраля - мне оставят текущий лимит и будет начисляться кэшбек за кредитные?
Vorlon
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Додано: Вів 01 бер, 2022 11:12
Kevin написав:
По WEEKEND CARD висит полная сумма задолженности - это у Всех?
все уже давно закрыли это чудо)
mihasik
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Додано: Вів 01 бер, 2022 11:13
Vorlon написав:
Кто в курсе - если я сегодня погашу задолженность февраля - мне оставят текущий лимит и будет начисляться кэшбек за кредитные?
Б5 и Пудра не дает. Но я частично загасил.
mihasik
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Додано: Вів 01 бер, 2022 11:15
mihasik Не даёт что - кэшбек при расчётах?
Vorlon
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:58
mihasik написав: Kevin написав:
По WEEKEND CARD висит полная сумма задолженности - это у Всех?
все уже давно закрыли это чудо)
до 24 был лимит
карта не закрыта
сейчас на нее вывожу КБ
с нее пополняю Ощадный
Кредит загашать досрочно не планирую
также и ком.услуги наперед оплачивать
никому не верю
sens
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:58
Vorlon написав: mihasik
Не даёт что - кэшбек при расчётах?
Не дает рассчитаться - отлуп.
mihasik
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Додано: Вів 01 бер, 2022 16:10
mihasik
Странно - мне сегодня горячая линия уверяла, что можно! Значит соврали
Vorlon
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