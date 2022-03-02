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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 28293031 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.3 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 1 Всього голосів : 4 Додано: Вів 01 бер, 2022 18:34 Vorlon написав: mihasik

Странно - мне сегодня горячая линия уверяла, что можно! Значит соврали Странно - мне сегодня горячая линия уверяла, что можно! Значит соврали

Тоже надеялся, что можно будет использовать кредитные после погашения, но не дает. До погашения рисовало остаток 0,00 грн, после погашения сумма погашения стала отображаться в плюс, а сейчас в остатке вся полная сумма задолженности со знаком минус.

При отмененных кредитных лимитах подобный минус в остатке не будет считаться недозволеним овердрафтом? Тоже надеялся, что можно будет использовать кредитные после погашения, но не дает. До погашения рисовало остаток 0,00 грн, после погашения сумма погашения стала отображаться в плюс, а сейчас в остатке вся полная сумма задолженности со знаком минус.При отмененных кредитных лимитах подобный минус в остатке не будет считаться недозволеним овердрафтом? candidat Повідомлень: 998 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 бер, 2022 18:47 Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.

Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания. candidat Повідомлень: 998 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 бер, 2022 20:19 candidat написав: Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.

Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания. Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.

Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочи Я когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроют я поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочиЯ когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроютя поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл mihasik

Повідомлень: 1114 З нами з: 26.10.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 бер, 2022 21:20 mihasik написав: candidat написав: Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.

Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания. Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.

Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочи Я когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроют я поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочиЯ когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроютя поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл

Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год? Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год? candidat Повідомлень: 998 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 бер, 2022 11:12 candidat написав: Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год? Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год?

Маразм как всегда, программа не пропускает закрыть Договор, оказалось подписан в конце марта, это карта в апреле получалась. Маразмкак всегда, программа не пропускает закрытьДоговор, оказалось подписан в конце марта, это карта в апреле получалась. mihasik

Повідомлень: 1114 З нами з: 26.10.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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