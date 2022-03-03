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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:34
Vorlon написав:mihasik
Странно - мне сегодня горячая линия уверяла, что можно! Значит соврали
Тоже надеялся, что можно будет использовать кредитные после погашения, но не дает. До погашения рисовало остаток 0,00 грн, после погашения сумма погашения стала отображаться в плюс, а сейчас в остатке вся полная сумма задолженности со знаком минус.
При отмененных кредитных лимитах подобный минус в остатке не будет считаться недозволеним овердрафтом?
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Додано: Вів 01 бер, 2022 18:47
Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.
Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 20:19
candidat написав:
Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.
Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.
Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочи
Я когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроют
я поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл
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mihasik
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Додано: Вів 01 бер, 2022 21:20
mihasik написав: candidat написав:
Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.
Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.
Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочи
Я когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроют
я поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл
Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год?
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candidat
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:12
candidat написав:
Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год?
Маразм
как всегда, программа не пропускает закрыть
Договор, оказалось подписан в конце марта, это карта в апреле получалась.
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mihasik
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Додано: Сер 02 бер, 2022 15:43
Успешно расплатился кредитными с Б5 в АТБ. Судя по уведомлению, кешбэк начисляют
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/r/?ref=sRC0S6jj
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:31
ramzes4 написав:
Судя по уведомлению, кешбэк начисляют
А в ИБ никакого кешбека не видно.
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ignorabimus
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:52
ignorabimus написав: ramzes4 написав:
Судя по уведомлению, кешбэк начисляют
А в ИБ никакого кешбека не видно.
После проводки
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:49
На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
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Ferlakur
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