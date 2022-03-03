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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:34

  Vorlon написав:mihasik
Странно - мне сегодня горячая линия уверяла, что можно! Значит соврали :(

Тоже надеялся, что можно будет использовать кредитные после погашения, но не дает. До погашения рисовало остаток 0,00 грн, после погашения сумма погашения стала отображаться в плюс, а сейчас в остатке вся полная сумма задолженности со знаком минус.
При отмененных кредитных лимитах подобный минус в остатке не будет считаться недозволеним овердрафтом?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:47

Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.
Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:19

  candidat написав:Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.
Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.

Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочи :cry: Я когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроют :) я поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл :!:
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:20

  mihasik написав:
  candidat написав:Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.
Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.

Врядли получится вернуть,тем более военное положение. Да и смысл сейчас об этом думать, это уже мелочи :cry: Я когда закрывал, в начале феврале, мне объявили что нужно заплатить абонку на новый период (у меня с апреля договор) иначе не закроют :) я поднял хай, позвонили на горячку-дали добро,закрыл :!:

Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:12

  candidat написав:Нормально! Они вообще оборзели. Мало того, что непонятно, с какой стати вообще платить за следующий год, если карта уже закрывается, так тем более за два месяца вперёд. Если вы закрывали в начале февраля, то, я так понимаю, до апреля было больше 45 дней, которые длится закрытие счёта. И какую причину они называли, с какой стати вы должны заплатить ещё за год?

Маразм :idea: как всегда, программа не пропускает закрыть :D Договор, оказалось подписан в конце марта, это карта в апреле получалась.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:43

Re: ТАСКОМБАНК

Успешно расплатился кредитными с Б5 в АТБ. Судя по уведомлению, кешбэк начисляют
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/r/?ref=sRC0S6jj
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:31

  ramzes4 написав:Судя по уведомлению, кешбэк начисляют

А в ИБ никакого кешбека не видно.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:52

  ignorabimus написав:
  ramzes4 написав:Судя по уведомлению, кешбэк начисляют

А в ИБ никакого кешбека не видно.

После проводки
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:49

Re: ТАСКОМБАНК

На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Ferlakur
 
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