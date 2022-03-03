Додано: Вів 01 бер, 2022 18:47

Кстати, об упомянутой выше карте Weekend: к чему пришло обсуждение на форуме насчет того, что ТАС взял по 365 грн за обслуживание, а потом устроил из карты мусор, который и за бесплатно никому не нужен? За что мы заплатили? Более-менее повезло тем, у кого оплаченный год заканчивался, но я только в июне оплатил за год и, получается, только полгода успел попользоваться.

Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн? Ну, или вернуть деньги за полгода обслуживания.