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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Наверное, путина загасить
.......
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:27

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Сегодня оплачивал с Б5, всё успешно. Кредитный лимит после среза остался где-то 2,2к грн.
Ничего не делал, всё само.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:47

  Ferlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?

Вывел на эту карту накопоенный кешбек — теперь на ней только собственные средства в размере этой суммы, кредитного лимита вообще нет.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 29303132
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