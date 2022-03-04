Наверное, путина загаситьFerlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:41
Re: ТАСКОМБАНК
Наверное, путина загасить
.......
Додано: Чет 03 бер, 2022 21:27
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 03 бер, 2022 21:47
Вывел на эту карту накопоенный кешбек — теперь на ней только собственные средства в размере этой суммы, кредитного лимита вообще нет.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:14
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