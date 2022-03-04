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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Наверное, путина загасить
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:27

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Сегодня оплачивал с Б5, всё успешно. Кредитный лимит после среза остался где-то 2,2к грн.
Ничего не делал, всё само.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:47

  Ferlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?

Вывел на эту карту накопоенный кешбек — теперь на ней только собственные средства в размере этой суммы, кредитного лимита вообще нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:14

  Вкладчик1234 написав:После проводки

сегодня все появилось, до этого у меня с середины февраля почему-то никаких операций не отображалось...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:32

Представителю банка

Представителю банка на форуме
Просьба убрать комиссию за снятие своих средств с В5 в банкоматах всех украинских банков. Так уже сделали несколько украинских банков.
Поддержите людей в трудное время!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:32

Re: ТАСКОМБАНК

По кредитным каникулам здесь не совсем понял.
https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 001934b433
Если например после февраля все в грейсе, на сейчас задолженность 10К.
Ее нужно 31 марта гасить или можно не дергаться до конца апреля?
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ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:43

  ВIВ написав:По кредитным каникулам здесь не совсем понял.
https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 001934b433
Если например после февраля все в грейсе, на сейчас задолженность 10К.
Ее нужно 31 марта гасить или можно не дергаться до конца апреля?

Считаю надо смотреть что пишет т2ю - к примеру:

Платеж в этом месяце - 0 (ОМП)
Сумма к погашению - 0 (Сумма чтобы оставаться в грейсе).
Погашение в грейс периоде до 31.03.2022.

Это по карте по которой был долг за февраль, остающийся и по состоянию на сегодня. Вот делаем на всякий случай скриншот этого всего и если не надо пополнение карты для текущих оплат - ничего не гасим
WallNutPen
 
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