Наверное, путина загаситьFerlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:41
Re: ТАСКОМБАНК
Наверное, путина загасить
Додано: Чет 03 бер, 2022 21:27
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 03 бер, 2022 21:47
Вывел на эту карту накопоенный кешбек — теперь на ней только собственные средства в размере этой суммы, кредитного лимита вообще нет.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:14
Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:32
Представителю банка
Представителю банка на форуме
Просьба убрать комиссию за снятие своих средств с В5 в банкоматах всех украинских банков. Так уже сделали несколько украинских банков.
Поддержите людей в трудное время!
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:32
Re: ТАСКОМБАНК
По кредитным каникулам здесь не совсем понял.
Если например после февраля все в грейсе, на сейчас задолженность 10К.
Ее нужно 31 марта гасить или можно не дергаться до конца апреля?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:43
Считаю надо смотреть что пишет т2ю - к примеру:
Платеж в этом месяце - 0 (ОМП)
Сумма к погашению - 0 (Сумма чтобы оставаться в грейсе).
Погашение в грейс периоде до 31.03.2022.
Это по карте по которой был долг за февраль, остающийся и по состоянию на сегодня. Вот делаем на всякий случай скриншот этого всего и если не надо пополнение карты для текущих оплат - ничего не гасим
Додано: Суб 05 бер, 2022 07:18
Re: ТАСКОМБАНК
только ногами из этого банка-недоразумения, ибо он всегда найдет как нагреть даже в самом неожиданном месте.
п.с. заява в отделении может помочь; если не поможет - заява в НБУ специальным ускорителем.
Додано: Суб 05 бер, 2022 09:35
Сегодня и завтра вопрос не решится,этот банк обратно комиссию не вернет,касательно лимита,я лично загашу в марте,если будут работать известные толкалки. В тодо она не работает.
Додано: Сер 09 бер, 2022 14:31
Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.
|