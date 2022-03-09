RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Наверное, путина загасить
Boundless
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:27

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?
Сегодня оплачивал с Б5, всё успешно. Кредитный лимит после среза остался где-то 2,2к грн.
Ничего не делал, всё само.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:47

  Ferlakur написав:На Б5 Был кредитный лимит 8300. После погашения карты в ноль в конце февраля стал 5469,27. Расплатиться с кредитных не даёт. Что надо сделать чтоб кред лимит заработал?

Вывел на эту карту накопоенный кешбек — теперь на ней только собственные средства в размере этой суммы, кредитного лимита вообще нет.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4170
З нами з: 14.10.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:14

  Вкладчик1234 написав:После проводки

сегодня все появилось, до этого у меня с середины февраля почему-то никаких операций не отображалось...
ignorabimus
 
Повідомлень: 787
З нами з: 11.09.13
Подякував: 64 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 14:32

Представителю банка

Представителю банка на форуме
Просьба убрать комиссию за снятие своих средств с В5 в банкоматах всех украинских банков. Так уже сделали несколько украинских банков.
Поддержите людей в трудное время!
serzh
 
Повідомлень: 79
З нами з: 02.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:32

Re: ТАСКОМБАНК

По кредитным каникулам здесь не совсем понял.
https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 001934b433
Если например после февраля все в грейсе, на сейчас задолженность 10К.
Ее нужно 31 марта гасить или можно не дергаться до конца апреля?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:43

  ВIВ написав:По кредитным каникулам здесь не совсем понял.
https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 001934b433
Если например после февраля все в грейсе, на сейчас задолженность 10К.
Ее нужно 31 марта гасить или можно не дергаться до конца апреля?

Считаю надо смотреть что пишет т2ю - к примеру:

Платеж в этом месяце - 0 (ОМП)
Сумма к погашению - 0 (Сумма чтобы оставаться в грейсе).
Погашение в грейс периоде до 31.03.2022.

Это по карте по которой был долг за февраль, остающийся и по состоянию на сегодня. Вот делаем на всякий случай скриншот этого всего и если не надо пополнение карты для текущих оплат - ничего не гасим
WallNutPen
 
Повідомлень: 35
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 07:18

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн?


только ногами из этого банка-недоразумения, ибо он всегда найдет как нагреть даже в самом неожиданном месте. :D

п.с. заява в отделении может помочь; если не поможет - заява в НБУ специальным ускорителем.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3353
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:35

  Alex2007 написав:
  candidat написав:Что по этому поводу могут сказать какие-то регламенты, правила, законы? ТАС имел право, взяв деньги, так изуродовать тарифы и договорные условия? Можно ли как-то принудить ТАС исполнять те условия, которые были при оплате 365 грн?


только ногами из этого банка-недоразумения, ибо он всегда найдет как нагреть даже в самом неожиданном месте. :D

п.с. заява в отделении может помочь; если не поможет - заява в НБУ специальным ускорителем.

Сегодня и завтра вопрос не решится,этот банк обратно комиссию не вернет,касательно лимита,я лично загашу в марте,если будут работать известные толкалки. В тодо она не работает.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12780
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:31

Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7307
З нами з: 15.02.09
Подякував: 507 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 30313233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, sens, vollena71 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.