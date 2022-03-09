Не лучшее - это мягко говоря
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39
Не лучшее - это мягко говоря
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:38
Re: ТАСКОМБАНК
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