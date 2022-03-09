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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39

  Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.

Не лучшее - это мягко говоря :)
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Я б сказал, шо вааще - хлам реальный
Лучше Моню, Шапито или Приват даже юзать.
Ну може Пумбу
Amethyst
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  #<1 ... 30313233
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