Не лучшее - это мягко говоря
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39
Не лучшее - это мягко говоря
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:38
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:33
Кредо 6.60 посчитал в Lidl.
Заодно 3 обязательные тысячи потрачу.
З.Ы. Пумб по 6.58
З.З.Ы. Сколько синьки наши таможенники запускают? Завтра возврат в Украину, а у нас ведь ничего не продают нигде. С собой надо взять.
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