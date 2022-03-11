Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение?? Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.
Не лучшее - это мягко говоря В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
Кредо 6.60 посчитал в Lidl. Заодно 3 обязательные тысячи потрачу. З.Ы. Пумб по 6.58 З.З.Ы. Сколько синьки наши таможенники запускают? Завтра возврат в Украину, а у нас ведь ничего не продают нигде. С собой надо взять.