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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39

  Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.

Не лучшее - это мягко говоря :)
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Я б сказал, шо вааще - хлам реальный
Лучше Моню, Шапито или Приват даже юзать.
Ну може Пумбу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:33

Кредо 6.60 посчитал в Lidl.
Заодно 3 обязательные тысячи потрачу.
З.Ы. Пумб по 6.58
З.З.Ы. Сколько синьки наши таможенники запускают? Завтра возврат в Украину, а у нас ведь ничего не продают нигде. С собой надо взять.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:17

Замахали ТАСьку зі своєю валютою - вже не знає, куди її складати:
З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:

1% від суми, якщо сума поповнення до 5 тисяч доларів США чи євро;

2% від суми, якщо сума поповнення перевищує 5 тисяч доларів США чи євро.

*Комісія сплачується в гривні за курсом Національного банку України.

https://tascombank.ua/news/do-uvagy-kli ... 0019832c27
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:32

Хм, новина розізлила клієнтуру тегіпка :)

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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:23

Что Тася - хоть какие-то комиссии из тарифов убрали, для поддержки воюющей страны?
Как все нормальные банки сделали...
Безнал уже можно в другие банки без потерь перегонять или фигвам?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:20

Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:27

  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

Может и платит, но у меня на двух аккаунтах забрали кредитные лимиты, и так и не восстановили. ((
А я на встречу Тасе пошел - загасил все в ноль...
Жаль, на одной из карт был лимит под 100к.
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