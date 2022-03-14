ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39
Hotab написав:
Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.
Не лучшее - это мягко говоря
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
ramzes4
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:38
Hotab написав:
Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Я б сказал, шо вааще - хлам реальный
Лучше Моню, Шапито или Приват даже юзать.
Ну може Пумбу
Amethyst
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:33
Кредо 6.60 посчитал в Lidl.
Заодно 3 обязательные тысячи потрачу. З.Ы. Пумб по 6.58 З.З.Ы. Сколько синьки наши таможенники запускают? Завтра возврат в Украину, а у нас ведь ничего не продают нигде. С собой надо взять.
Hotab
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:17
Замахали ТАСьку зі своєю валютою - вже не знає, куди її складати:
З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:
1% від суми, якщо сума поповнення до 5 тисяч доларів США чи євро; 2% від суми, якщо сума поповнення перевищує 5 тисяч доларів США чи євро. *Комісія сплачується в гривні за курсом Національного банку України. https://tascombank.ua/news/do-uvagy-kli ... 0019832c27
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Додано: Пон 14 бер, 2022 00:23
Что Тася - хоть какие-то комиссии из тарифов убрали, для поддержки воюющей страны?
Как все нормальные банки сделали... Безнал уже можно в другие банки без потерь перегонять или фигвам?
tmp01
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Додано: Пон 14 бер, 2022 08:20
Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.
Hotab
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Додано: Пон 14 бер, 2022 09:27
Hotab написав:
Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.
Может и платит, но у меня на двух аккаунтах забрали кредитные лимиты, и так и не восстановили. ((
А я на встречу Тасе пошел - загасил все в ноль...
Жаль, на одной из карт был лимит под 100к.
tmp01
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