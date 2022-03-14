RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:39

  Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Посчитало румынский Рон по 6.85 . Кто рассчитался приватом, посчитало по 6.55. Никакие кешбеки не перекрывают грабительского курса.

Не лучшее - это мягко говоря :)
В Румынии же ещё сверху к курсу будет "Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)" 3%
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 828
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Hotab написав:Гривневая В5 для расчетов за границей - не лучшее решение??
Я б сказал, шо вааще - хлам реальный
Лучше Моню, Шапито или Приват даже юзать.
Ну може Пумбу
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:33

Кредо 6.60 посчитал в Lidl.
Заодно 3 обязательные тысячи потрачу.
З.Ы. Пумб по 6.58
З.З.Ы. Сколько синьки наши таможенники запускают? Завтра возврат в Украину, а у нас ведь ничего не продают нигде. С собой надо взять.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:17

Замахали ТАСьку зі своєю валютою - вже не знає, куди її складати:
З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:

1% від суми, якщо сума поповнення до 5 тисяч доларів США чи євро;

2% від суми, якщо сума поповнення перевищує 5 тисяч доларів США чи євро.

*Комісія сплачується в гривні за курсом Національного банку України.

https://tascombank.ua/news/do-uvagy-kli ... 0019832c27
klug
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 18.08.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:32

Хм, новина розізлила клієнтуру тегіпка :)

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 12902
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:23

Что Тася - хоть какие-то комиссии из тарифов убрали, для поддержки воюющей страны?
Как все нормальные банки сделали...
Безнал уже можно в другие банки без потерь перегонять или фигвам?
tmp01
 
Повідомлень: 922
З нами з: 14.03.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:20

Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:27

  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

Может и платит, но у меня на двух аккаунтах забрали кредитные лимиты, и так и не восстановили. ((
А я на встречу Тасе пошел - загасил все в ноль...
Жаль, на одной из карт был лимит под 100к.
tmp01
 
Повідомлень: 922
З нами з: 14.03.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:01

  tmp01 написав:
  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

Может и платит, но у меня на двух аккаунтах забрали кредитные лимиты, и так и не восстановили. ((
А я на встречу Тасе пошел - загасил все в ноль...
Жаль, на одной из карт был лимит под 100к.

та же история, и теперь без лимита... на заметку тем кто надумает гаситься здесь заранее
Lost
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 07.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:32

  Lost написав:
  tmp01 написав:
  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

Может и платит, но у меня на двух аккаунтах забрали кредитные лимиты, и так и не восстановили. ((
А я на встречу Тасе пошел - загасил все в ноль...
Жаль, на одной из карт был лимит под 100к.

та же история, и теперь без лимита... на заметку тем кто надумает гаситься здесь заранее

У меня погашенное 28.02 (несколько тысяч грн.) ни копейки не забрали. Вообще из тех моих банков где был лимит повторно после погашения забирала только альфа
WallNutPen
 
Повідомлень: 54
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flawyer і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.