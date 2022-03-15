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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:43

«ТАСКОМБАНК» повідомляє про скасування кешбеку за картками

З 16 березня буде скасовано нарахування кешбеку за картками:
— «Велика п’ятірка»
— «Pudra Card»
— «Пенсійний»
— «Lime Card»
— «Obsidian Card»
— «Marsala Card»

🌐 Джерело ↗️

@tabfinance #ТАСКОМБАНК #кэшбэк
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:32

  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

ТАСька Вас почула.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:57

  klug написав:
  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

ТАСька Вас почула.

Скажем ей "до свидания" и на полочку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:27

Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:44

  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...

Так Тася ДОЛГ не отображает в ИБ, работают настоящие кредканикулы.
Кстати и в Спорте и в иЗи.
Какую сумму вы собираетесь гасить, где вы ее видите?
Я попробовал, закинул +1000, вот они так и лежат на счету уже 10 дней.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:46

Amethyst
Я её не вижу, но знаю :lol:

А вот в Альфе не так, кроме Хамелеона...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:49

  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...


Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

https://tascombank.ua/news/vazhlyva-inf ... 00191b828f
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:50

  Vorlon написав:Amethyst
Я её не вижу, но знаю :lol:

А вот в Альфе не так, кроме Хамелеона...

Ну понятно. Я не тороплюсь. Сделал шахматку по всем своим кредиткам и вношу по мере возможности.
Тасе агромаднейшее спасибо за доброту, я запомню.
И Алкино поведение тож запомню :(

Правда, надеюсь, все помнят Тасину прижимистось в мирное время.
Поэтому у меня долгов перед Тасей в раз 20 меньше чем перед Алкой
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:37

  tmp01 написав:
  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...


Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

https://tascombank.ua/news/vazhlyva-inf ... 00191b828f
Сума простроченої заборгованості, яка існувала станом на 24.02.2022 і не була повністю сплачена – не підпадає під дію Кредитних канікул.
sens
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