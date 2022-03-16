RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:43

«ТАСКОМБАНК» повідомляє про скасування кешбеку за картками

З 16 березня буде скасовано нарахування кешбеку за картками:
— «Велика п’ятірка»
— «Pudra Card»
— «Пенсійний»
— «Lime Card»
— «Obsidian Card»
— «Marsala Card»

🌐 Джерело ↗️

@tabfinance #ТАСКОМБАНК #кэшбэк
WallNutPen
 
Повідомлень: 68
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:32

  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

ТАСька Вас почула.
klug
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 18.08.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:57

  klug написав:
  Hotab написав:Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.

ТАСька Вас почула.

Скажем ей "до свидания" и на полочку.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7370
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:27

Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Vorlon
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:44

  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...

Так Тася ДОЛГ не отображает в ИБ, работают настоящие кредканикулы.
Кстати и в Спорте и в иЗи.
Какую сумму вы собираетесь гасить, где вы ее видите?
Я попробовал, закинул +1000, вот они так и лежат на счету уже 10 дней.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:46

Amethyst
Я её не вижу, но знаю :lol:

А вот в Альфе не так, кроме Хамелеона...
Vorlon
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:49

  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...


Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

https://tascombank.ua/news/vazhlyva-inf ... 00191b828f
tmp01
 
Повідомлень: 924
З нами з: 14.03.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:50

  Vorlon написав:Amethyst
Я её не вижу, но знаю :lol:

А вот в Альфе не так, кроме Хамелеона...

Ну понятно. Я не тороплюсь. Сделал шахматку по всем своим кредиткам и вношу по мере возможности.
Тасе агромаднейшее спасибо за доброту, я запомню.
И Алкино поведение тож запомню :(

Правда, надеюсь, все помнят Тасину прижимистось в мирное время.
Поэтому у меня долгов перед Тасей в раз 20 меньше чем перед Алкой
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:37

  tmp01 написав:
  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...


Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

https://tascombank.ua/news/vazhlyva-inf ... 00191b828f
Сума простроченої заборгованості, яка існувала станом на 24.02.2022 і не була повністю сплачена – не підпадає під дію Кредитних канікул.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

  tmp01 написав:Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Это значит, что грейс-период по февральским тратам продляется до 30 апреля?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 30.08.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, J, kostya77, ramzes4 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (131)
16.03.2022 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.