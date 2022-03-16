ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 12:43
«ТАСКОМБАНК» повідомляє про скасування кешбеку за картками
З 16 березня буде скасовано нарахування кешбеку за картками: — «Велика п’ятірка» — «Pudra Card» — «Пенсійний» — «Lime Card» — «Obsidian Card» — «Marsala Card» 🌐 Джерело ↗️ @tabfinance #ТАСКОМБАНК #кэшбэк
WallNutPen
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Додано: Пон 14 бер, 2022 15:32
Hotab написав:
Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.
ТАСька Вас почула.
klug
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Додано: Пон 14 бер, 2022 18:57
klug написав: Hotab написав:
Ну Тася едва не единственная, кто сегодня на жрачку платит кешбек целых 2%. Уже ради этого ее стоит ценить.
ТАСька Вас почула.
Скажем ей "до свидания" и на полочку.
Hotab
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:27
Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Vorlon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:44
Vorlon написав:
Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Так Тася ДОЛГ не отображает в ИБ, работают настоящие кредканикулы.
Кстати и в Спорте и в иЗи.
Какую сумму вы собираетесь гасить, где вы ее видите?
Я попробовал, закинул +1000, вот они так и лежат на счету уже 10 дней.
Amethyst
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:46
Amethyst
Я её не вижу, но знаю
А вот в Альфе не так, кроме Хамелеона...
Vorlon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:49
Vorlon написав:
Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
https://tascombank.ua/news/vazhlyva-inf ... 00191b828f
tmp01
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:50
Vorlon написав: Amethyst
Я её не вижу, но знаю
А вот в Альфе не так, кроме Хамелеона...
Ну понятно. Я не тороплюсь. Сделал шахматку по всем своим кредиткам и вношу по мере возможности.
Тасе агромаднейшее спасибо за доброту, я запомню.
И Алкино поведение тож запомню
Правда, надеюсь, все помнят Тасину прижимистось в мирное время.
Поэтому у меня долгов перед Тасей в раз 20 меньше чем перед Алкой
Amethyst
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Додано: Вів 15 бер, 2022 18:37
tmp01 написав: Vorlon написав:
Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
https://tascombank.ua/news/vazhlyva-inf ... 00191b828f
Сума простроченої заборгованості, яка існувала станом на 24.02.2022 і не була повністю сплачена – не підпадає під дію Кредитних канікул.
sens
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Додано: Сер 16 бер, 2022 11:24
tmp01 написав:
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Это значит, что грейс-период по февральским тратам продляется до 30 апреля?
Кащей
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