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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:41

  Кащей написав:
  tmp01 написав:Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Это значит, что грейс-период по февральским тратам продляется до 30 апреля?

Похоже на то.
Дословно: "Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість."
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:40

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...

Так Тася ДОЛГ не отображает в ИБ, работают настоящие кредканикулы.
Кстати и в Спорте и в иЗи.
Какую сумму вы собираетесь гасить, где вы ее видите?
Я попробовал, закинул +1000, вот они так и лежат на счету уже 10 дней.

на ветке спорта жалуются что снимают % (хотя может там чел не во льготном периоде)
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