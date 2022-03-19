Похоже на то.
Дословно: "Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:41
Похоже на то.
Дословно: "Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість."
Додано: Чет 17 бер, 2022 00:40
на ветке спорта жалуются что снимают % (хотя может там чел не во льготном периоде)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:12
Re: ТАСКОМБАНК
В результате манипуляций банка в конце февраля на карте В5 оказались свои деньги в размере 402,45 грн. Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:25
Мне известен только 1 вариант условно-дешевого безналичного вывода с ТАСа.
СЭПить с Плативки до 10к, комиссия 5 грн.
Может кто-то подскажет лучше?
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:11
Re: ТАСКОМБАНК
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