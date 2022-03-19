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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:41
Кащей написав: tmp01 написав:
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Это значит, что грейс-период по февральским тратам продляется до 30 апреля?
Похоже на то.
Дословно: "Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість."
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tmp01
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Додано: Чет 17 бер, 2022 00:40
Amethyst написав: Vorlon написав:
Кто как думает - надо гасить долг февраля для соблюдения льготного периода здесь? А то в разных банках по-разному...
Так Тася ДОЛГ не отображает в ИБ, работают настоящие кредканикулы.
Кстати и в Спорте и в иЗи.
Какую сумму вы собираетесь гасить, где вы ее видите?
Я попробовал, закинул +1000, вот они так и лежат на счету уже 10 дней.
на ветке спорта жалуются что снимают % (хотя может там чел не во льготном периоде)
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:12
В результате манипуляций банка в конце февраля на карте В5 оказались свои деньги в размере 402,45 грн. Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?
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reef
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:25
reef написав:
В результате манипуляций банка в конце февраля на карте В5 оказались свои деньги в размере 402,45 грн. Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?
Мне известен только 1 вариант условно-дешевого безналичного вывода с ТАСа.
СЭПить с Плативки до 10к, комиссия 5 грн.
Может кто-то подскажет лучше?
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tmp01
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Додано: Суб 19 бер, 2022 07:13
А что с кэшбэком по Б5? Начисляют? Выводят?
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M-Audio
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Додано: Суб 19 бер, 2022 08:11
M-Audio написав:
А что с кэшбэком по Б5? Начисляют? Выводят?
последние начисления 14 числа были
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Додано: Суб 19 бер, 2022 09:14
M-Audio написав:А что с кэшбэком по Б5? Начисляют? Выводят?
Последний кэшбэк был начислен 17 числа за покупки 15, выведен без проблем
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Додано: Суб 19 бер, 2022 09:33
M-Audio написав:
А что с кэшбэком по Б5? Начисляют? Выводят?
скасовано
см. viewtopic.php?p=5411004#p5411004
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Amethyst
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Додано: Суб 19 бер, 2022 09:37
кешбеки еще можно вывести - вывел - только что зашел
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