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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:39

  reef написав: Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?

В5>Ощадний>Платівка>Спорт/Ізя(без додавання їх в т2ю)
KVV
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 29.11.18
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Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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