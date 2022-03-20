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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 13:39
reef написав:
Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?
В5>Ощадний>Платівка>Спорт/Ізя(без додавання їх в т2ю)
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